Вьетнамцы учиться хотят в Беларуси

Белорусское образование качественное и востребовано у вьетнамских студентов, заявил 18 апреля в Минске на встрече с министром образования Игорем Карпенко посол Вьетнама Фам Хаем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Беларуси.

Стороны обсудили вопросы подписания двустороннего плана совместных действий, обучения вьетнамских студентов в Беларуси в 2019 году по грантам, проведения Дней белорусского образования во Вьетнаме.

Как отметил Карпенко, белорусская сторона заинтересована в дальнейшем развитии отношений в сфере образования. «Уверен, потенциал сотрудничества в этой сфере до конца не исчерпан. Мы готовы обсудить наши дальнейшие шаги по кооперации в образовании», — отметил министр.

Для продвижения белорусских услуг образования на вьетнамский рынок в сентябре—октябре 2019 года планируется проведение во Вьетнаме Дней белорусского образования. Во время мероприятий предполагается презентация образовательного и научного потенциала белорусских учреждений высшего образования, организация посещения учреждений образования Ханоя, встреч и переговоров с представителями вьетнамских рекрутинговых организаций.

Договорно-правовую основу сотрудничества между странами в сфере образования регулируют два документа: межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере образования, которое вступило в силу 15 мая 2013 года, и соглашение между Министерством образования Беларуси и Министерством труда, инвалидов и социальных вопросов Социалистической Республики Вьетнам об обучении граждан Вьетнама в белорусских вузах, которое действует с 9 декабря 2015 года.

Кроме того, между учреждениями высшего образования двух стран действует 37 прямых договоров.

В белорусских вузах и техникумах сегодня обучается более 20 тысяч иностранных студентов из 102 стран. За последние 10 лет их количество выросло вдвое. Сейчас в Беларуси ежегодно обучаются около 100 вьетнамских студентов.