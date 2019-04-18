Суд оштрафовал Павла Северинца на 50 базовых

Суд Минского района 18 апреля оштрафовал сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца на 50 базовых величин (1275 рублей).

Его обвинили в препятствовании проведению работ в урочище Куропаты 4 апреля и признали виновным по статьям 23.4 КоАП (неповиновение требованию должностного лица) и 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Решение вынес судья Антон Колобов.

Политик не признал свою вину и заявил в суде, что считает дело сфабрикованным. После вынесения приговора он сообщил корреспонденту БелаПАН, что намерен обжаловать решение суда.

Северинец был задержан в Куропатах 5 апреля и 8 апреля арестован на 15 суток. Срок его содержания под стражей истекает в субботу, 20 апреля.

Ранее сегодня за препятствование проведению работ в Куропатах на 50 базовых величин оштрафован Дмитрий Дашкевич, на 10 базовых величин (255 рублей) — активист Михаил Соболевский, на 6 базовых величин (127,5 рубля) — активист Валерий Рябцев, на 20 базовых (510 рублей) — активист Виталий Тригубов.

Напомним, 4 апреля в урочище Куропаты с помощью спецтехники было демонтировано 70 деревянных крестов, установленных в прошлом году общественными активистами во главе с Дмитрием Дашкевичем. 15 защитников Куропат, в том числе Дашкевич и Северинец, были задержаны и доставлены в УВД Минского района. Вечером задержанных, после составления протоколов об административных правонарушениях, отпустили.