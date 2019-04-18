Румас уволил пресс-секретаря

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Пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич освобожден от должности. Эту информацию Сычевич, у которого сегодня был последний рабочий день, подтвердил БелаПАН, но не уточнил причину увольнения.

Распоряжение премьер-министра Сергея Румаса «Об освобождении В.А.Сычевича» от 15 апреля № 102р включено в Национальный реестр правовых актов, однако его текст не опубликован.

В пресс-службе премьер-министра БелаПАН сообщили, что новый пресс-секретарь главы правительства, как и исполняющий его обязанности, пока не назначен. Там также отказались комментировать причину увольнения Сычевича, назвав распоряжение Румаса «внутренним документом, который не будет опубликован».

Владислав Сычевич проработал в должности около трех лет. Он был назначен пресс-секретарем премьер-министра 19 апреля 2016 года, исполнял обязанности пресс-секретаря с января того же года.

В правительственной пресс-службе Сычевич начал работу в июле 2015 года. До этого на протяжении девяти лет работал журналистом Первого национального канала Белорусского радио.

Прежний пресс-секретарь главы правительства Ольга Долгая на этой должности проработала четыре года.
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Тэги: Совмин Персона: Сергей Румас Владислав Сычевич

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