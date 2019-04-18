Беларусь выдвинула России свои условия по дальнейшей интеграции

Беларусь направила свои предложения по дальнейшей интеграции российским партнерам, сообщил 18 апреля журналистам министр иностранных дел Владимир Макей во время посещения вместе с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, индустриального парка «Великий камень».

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Напомним, 17 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время отчета о деятельности правительства в Госдуме РФ подтвердил информацию о передаче аналогичных предложений белорусской стороне: «Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции. Они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым». «В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Беларуси разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой», — сообщил глава правительства РФ.

«Медведев сказал, что направлены предложения по дальнейшей интеграции, но Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения, — сказал Макей. — Наши предложения, я так понимаю, находятся на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур. Думаю, что после изучения этих предложений рабочая группа начнет более активно работать над реализацией нашей концепции углубления интеграции».

На просьбу БелаПАН конкретизировать белорусские предложения Макей сказал: «Предложения охватывают все сферы нашего сотрудничества».

По договоренности президентов Беларуси и России на уровне правительств создана рабочая группа по проблемным вопросам интеграции. Как сообщил журналистам 2 апреля госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, о результатах деятельности группы станет известно в ближайшие полгода.