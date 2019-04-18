Совет Европы и Верховный суд Беларуси обсудили сотрудничество в сфере судебного реформирования

«Детализацию взаимного сотрудничества в сфере судебного реформирования» обсудили 17 апреля на встрече в Минске первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович и представители секретариата Совета Европы, сообщает пресс-служба ВС.

Совет Европы представляли менеджеры проекта «Поддержка реформы гражданского правосудия и укрепления судебной системы» Александра Сытник и Наталья Ходакевич, а также проекта «Укрепление права на справедливое судебное разбирательство в уголовном судопроизводстве Беларуси» Мария Орешкина и Кристина Хохлова.

В пресс-службе суда отметили, что «планомерная реализация совместных проектов в 2019 году будет проходить по наиболее актуальным вопросам в сфере правосудия».

«Среди них разработка концептуальных положений по унификации процессуального законодательства, регулирующего рассмотрение гражданских и экономических дел, и подготовка проекта единого Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, возможность введения в уголовное законодательство понятия «уголовный проступок», дальнейшее совершенствование судебного администрирования, реализация в национальной практике принципа справедливости в судебном разбирательстве, внедрение электронного правосудия и иные вопросы», — говорится в релизе.

В частности, запланированы семинары, конференции, круглые столы, обучающие тренинги для судей по заявленным темам.