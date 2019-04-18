«Беларусбанк» и Bank Gospodarstwa Krajowego подписали соглашение о предоставлении кредитов

ОАО «АСБ «Беларусбанк» и Bank Gospodarstwa Krajowego (Республика Польша) подписали рамочное соглашение, предусматривающее предоставление кредитов клиентам финансовых институтов на белорусском и польском рынках.

«Документ существенно упрощает кредитные процедуры, облегчая при этом финансирование поставок польских товаров и услуг в Беларусь», — пояснили в отделе коммуникаций «Беларусбанка».

Соглашение подписано в ходе визита в Варшаву делегации «Беларусбанка» во главе с первым заместителем председателя правления Александром Поливко и исполнительным директором Михаилом Куличковым.

«Стоит особенно отметить, что такое соглашение для наших польских партнеров первое, заключаемое с белорусским банком. В целом за время двустороннего сотрудничества между «Беларусбанком» и BGK в части структурного финансирования заключено 10 кредитных соглашений на сумму более 115 млн евро», — отметил Поливко.

Соглашение позволит оптимизировать процесс привлечения ресурсов и согласования кредитной документации, существенно сократить временные затраты на организацию финансирования.

По мнению сторон, рамочное соглашение также сможет удовлетворить потребности белорусских компаний, которым необходимо финансирование в объеме от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов евро со сроком погашения от 2 до 10 лет.

По информации «Беларусбанка», сегодня белорусские компании составляют крупнейшую группу импортеров, которые пользуются польской правительственной программой поддержки экспорта, как по объему финансирования (более 2 млрд польских злотых с начала 2010 года), так и по числу выданных кредитов (около 1.700 кредитов и 700 профинансированных или подтвержденных аккредитивов).

Bank Gospodarstwa Krajowego — государственный банк развития Польши. Ключевым направлением BGK является инвестиционная поддержка экспорта. Банк оказывает кредитную поддержку предприятиям автомобиле- и машиностроения, ветро- и электроэнергетики, химической, пищевой, добывающей промышленности, станкостроения.

ОАО «АСБ «Беларусбанк» — крупнейший белорусский коммерческий банк. Доля государства в уставном фонде банка составляет 98,761%.