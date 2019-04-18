Беларусь обыграла Чехию на юношеском ЧМ по хоккею

С победы стартовала сборная Беларуси на юношеском (U18) чемпионате мира по хоккею, который проходит в Швеции.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

18 апреля команда Беларуси обыграла сборную Чехии — 4:3 (2:0, 2:2, 0:1). В составе белорусской команды шайбы забросили Евгений Оксентюк, Владислав Колячонок, Егор Буяльский и Игнат Белов.

Команда Беларуси под руководством Евгения Есаулова играет в группе А, где ее соперниками, помимо Чехии, являются сборные Финляндии, Канады и Швейцарии.

Следующий матч белорусские юноши проведут 19 апреля против Финляндии.