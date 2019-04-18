Россия подложила Украине новую большую «свинью»

По мнению компании «Укртатнафта», новое решение российского правительства о запрете поставок в Украину сырой нефти может привести к коллапсу на топленном рынке страны.

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«Это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны», — говорится в заявлении компании.