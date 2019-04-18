Россия подложила Украине новую большую «свинью»
По мнению компании «Укртатнафта», новое решение российского правительства о запрете поставок в Украину сырой нефти может привести к коллапсу на топленном рынке страны.
«Это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны», — говорится в заявлении компании.
Сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее поставки в Украину сырой нефти и ряда разновидностей нефтепродуктов. Бензин и дизельное топливо, согласно тому же документу, разрешается вывозить в Украину лишь на основании специальных разрешений, выдаваемых Минэкономразвития, пишет