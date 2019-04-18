В Лидском районе «Фольксваген» съехал в кювет и перевернулся – пассажира выбросило из авто

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал 37-летний мужчина, произошло накануне поздно вечером в Лидском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла на дороге Нетечь – Белица. Отмечается, что 32-летний слонимчанин не справился с управлением «Фольквагена-Пассата» и съехал в кювет и опрокинулся.

В ДТП серьезно пострадал пассажир легковушки, который с травмами разной степени тяжести был госпитализирован.
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Тэги: ЛТП Город: Лида

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