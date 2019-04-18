В Лидском районе «Фольксваген» съехал в кювет и перевернулся – пассажира выбросило из авто

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал 37-летний мужчина, произошло накануне поздно вечером в Лидском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла на дороге Нетечь – Белица. Отмечается, что 32-летний слонимчанин не справился с управлением «Фольквагена-Пассата» и съехал в кювет и опрокинулся.

В ДТП серьезно пострадал пассажир легковушки, который с травмами разной степени тяжести был госпитализирован.