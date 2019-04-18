В Беларуси стали более доступны банковские и финансовые услуги

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Александр Лукашенко 18 апреля подписал указ № 148 «О цифровых банковских технологиях», сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает расширение сферы применения Межбанковской системы идентификации (МСИ) для увеличения доступности банковских и финансовых услуг. Эта система функционирует в Беларуси с 1 октября 2016 года и позволяет клиентам, единожды пройдя процедуру идентификации в одном из банков, обслуживаться в других. В качестве технологической базы выступает Единое расчетное информационное пространство (ЕРИП).

Доступ к информации о клиентах, хранящейся в МСИ, получат страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые и микрофинансовые организации, форекс-компании. Такая возможность появится и у государственных органов.

Организации смогут совершать сделки в электронном виде с применением программно-аппаратных средств и технологий без использования электронной цифровой подписи. Будет также предусмотрена возможность при идентификации и аутентификации клиентов использовать их биометрические данные (фото- и видеоизображение, голос).

Кроме того, положения документа направлены на развитие нового вида финансовых сделок — смарт-контрактов (компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения коммерческих контрактов с помощью технологии блокчейн).

Для дополнительной защиты прав граждан действия Национального банка и участников системы МСИ в отношении физических лиц будут осуществляться с соблюдением требований законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. Предусматривается право клиентов отозвать согласие на предоставление данных о них из системы идентификации.

«Ожидается, что нормы указа окажут содействие развитию услуг в электронной форме, оптимизируют издержки, снизят стоимость банковских услуг для населения, а также будут способствовать созданию рынка дистанционных финансовых услуг и активизации инвестиционной деятельности в стране», — говорится в сообщении.
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Тэги: банки цифровизация

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