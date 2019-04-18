Лукашенко учредил герб и флаг Могилевского района

Александр Лукашенко 18 апреля подписал указ № 150 «Об официальных геральдических символах», которым учреждены герб и флаг Могилевского района.

Фото из архива пресс-службы президента

Как сообщает пресс-служба президента, герб Могилевского района представляет собой варяжский щит, пересеченный двумя волнистыми полосами — серебристого и зеленого цветов. В верхнем поле размещена фигура рыцаря с мечом в поднятой руке, а внизу изображены три цветка льна. Флаг — голубого цвета, в его центре — герб района.

«Геральдические символы Могилевского района учреждаются в целях сохранения и развития его исторических традиций», — говорится в сообщении.