ПВТ будет сотрудничать с ОАЭ

Администрация Парка высоких технологий и Дубайский международный финансовый центр (DIFC) договорились содействовать в наращивании инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба ПВТ.

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Управляющий Дубайского международного финансового центра Эсса Абдулфаттах Казим посетил Парк высоких технологий. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между ПВТ и DIFC. Отмечено, что ПВТ является мощным центром компетенций в различных сферах и представляет серьезный интерес для партнеров на Ближнем Востоке.

«Стороны договорились детально проработать возможности вовлечения белорусских компаний в акселерационные программы Дубайского международного финансового центра, содействовать наращиванию инвестиционного сотрудничества», — отмечает пресс-служба ПВТ.

Во встрече с делегацией приняли участие первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, представители Парка высоких технологий.

Как сообщалось, Александр Лукашенко 18 апреля заявил, что Беларусь заинтересована в опыте Дубайского международного финансового центра при создании собственного подобного центра. На встрече в Минске с руководителями DIFC речь шла и о сотрудничестве в сфере информационных технологий.

«Знаю, что ваш центр проявляет большой интерес в сотрудничестве в области IT-технологий, вы много уделяете внимания цифровой экономике. Мы также этим серьезно занимаемся. Думаю, если бы мы сумели найти общий интерес, то это сопряжение было бы только на пользу развитию цифровой экономики. Если вы сочтете, что в Беларуси есть опыт высоких технологий, мы к вашим услугам и готовы работать вместе», — сказал Лукашенко.

Свободная экономическая зона «Дубайский международный финансовый центр» была создана правительством Дубая в сентябре 2004 года. Основное направление деятельности — финансовая индустрия. В настоящий момент сообщество DIFC насчитывает более 800 компаний, среди которых 6 крупнейших мировых банков, 8 крупнейших международных компаний по управлению активами и 4 крупнейших страховых компании в мире.