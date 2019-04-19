Скандинавский антициклон накроет Беларусь

В последний рабочий день недели Беларусь будет находиться под влиянием скандинавского антициклона, сформированного в умеренно теплой воздушной массе.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +12.. +17°C, по западу до +19°C.

В столице садков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный умеренный до порывистого. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: