Скандинавский антициклон накроет Беларусь

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В последний рабочий день недели Беларусь будет находиться под влиянием скандинавского антициклона, сформированного в умеренно теплой воздушной массе.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +12.. +17°C, по западу до +19°C.

В столице садков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный умеренный до порывистого. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +6.. +8°C;
  • днем +13.. +15°C;
  • вечером +10.. +12°C.
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Тэги: погода

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