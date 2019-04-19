Католики отмечают Страстную пятницу: чего нельзя и что можно делать

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Сегодня у католиков один из самых строгих дней в году – Страстная пятница. В этот день верующим много чего нельзя.

Так, в частности, запрещается веселиться – смеяться, петь, танцевать, посещать разные увеселительные заведения. Нельзя употреблять алкоголь.

Домашние работы – уборка, шитье и пр. – также находятся под запретом.

Вот еще несколько табу:

  • запрещается резать хлеб, можно только ломать;
  • есть до выноса плащаницы;
  • пить воду;
  • забивать гвозди и вбивать что-либо в землю;
  • стричься, красить волосы и делать иные косметические процедуры.

А вот, что рекомендуется:

  • нужно сходить в церковь на службу и принести домой 12 свечей, зажечь и обойти все углы дома, а затем дать им до конца догореть;
  • готовить пасхальные куличи;
  • посвятить себя размышлениям над событиями этого дня, которые описываются в Евангелии.

Напомним, именно в этот день Иисуса схватили и приказали распять на кресте.
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Тэги: религия Страстная пятница

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