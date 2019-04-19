Католики отмечают Страстную пятницу: чего нельзя и что можно делать
Сегодня у католиков один из самых строгих дней в году – Страстная пятница. В этот день верующим много чего нельзя.
Так, в частности, запрещается веселиться – смеяться, петь, танцевать, посещать разные увеселительные заведения. Нельзя употреблять алкоголь.
Домашние работы – уборка, шитье и пр. – также находятся под запретом.
Вот еще несколько табу:
- запрещается резать хлеб, можно только ломать;
- есть до выноса плащаницы;
- пить воду;
- забивать гвозди и вбивать что-либо в землю;
- стричься, красить волосы и делать иные косметические процедуры.
А вот, что рекомендуется:
- нужно сходить в церковь на службу и принести домой 12 свечей, зажечь и обойти все углы дома, а затем дать им до конца догореть;
- готовить пасхальные куличи;
- посвятить себя размышлениям над событиями этого дня, которые описываются в Евангелии.
Напомним, именно в этот день Иисуса схватили и приказали распять на кресте.