Порошенко перед дебатами с Зеленским обратился к нации

Глава украинского государства Петр Порошенко в преддверии национальных дебатов на НСК «Олимпийский» с конкурентом по второму туру президентских выборов с Владимиром Зеленским обратился к соотечественникам.

Он отметил, что за минувшие пять лет «делал ошибки», но ему «точно не стыдно за эти пять лет». В качестве своих заслуг он вспомнил безвиз, независимую церковь, сильную армию, стартапы, привлекательность страны для инвесторов. «Мы превращаемся в страну возможностей», - подчеркнул он.

«И сейчас я понял, что мало с вами говорил, я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и возможно даже выгляжу необычно, но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся», - пообещал глава государства.

Дебаты должны пройти сегодня в Киеве на НСК «Олимпийский». Впрочем, некоторые эксперты не исключают, что мероприятие пятилетия не состоится.