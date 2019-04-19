Белорусские экипажи заняли первые два места на шестом этапе ралли в Марокко

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Экипажи белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» заняли первое и второе места на шестом этапе ралли-рейда Morocco Desert Challenge.

Быстрее всех 324 километра по пескам, дюнам и каньонам преодолел Алексей Вишневский — за 4 часа 50 минут. На две минуты больше провел на трассе капотный МАЗ Сергея Вязовича.

В генеральной классификации лидирует Вязович, имеющий 30-минутный отрыв от ближайшего преследователя — голландца Роланда Фоермана на грузовике MAN. В первую пятерку вошел и Алексей Вишневский, которого от лучшего времени отделяет 45 минут.

«Ехали изо всех сил в максимально возможном темпе. Местами ошибались в навигации, так как были впереди всех. В какой-то момент нас догнал экипаж Алексея Вишневского, и мы практически друг за другом добрались до финиша. Проблем с дюнами не возникло — напротив, именно на этих участках мы увеличили гандикап, — рассказал глава команды Сергей Вязович. — Во время гонки прекрасно себя показал капотный МАЗ. Были приятно удивлены, как машина выдерживает сильнейшие нагрузки. Чтобы было нагляднее, приведу пример: от вибраций у нас оторвало сиденье от пола, а грузовик и бампером не повёл».

Предпоследний — седьмой — этап пройдет большей частью в дюнах. Протяженность спецучастка превысит 400 километров.
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Тэги: МАЗ-СПОРТавто Morocco Desert Challenge Персона: Алексей Вишневский Сергей Вязович Роланд Фоерман

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