Один из начальников МАПИД за два года получил взяток на 20 тыс. долларов

До десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества грозит руководящему работнику АО «МАПИД» - его обвиняют в коррупции.

Фото носит иллюстративный характер

Фигурантом дела проходит начальник филиала жилищно-коммунального управления компании.

По информации правоохранителей начальник за два года получил взяток в размере более 20 тысяч долларов.

За мзду он проводил процедуры закупок товаров (работ, услуг) в интересах взяткодателей. Как правило, «сумма вознаграждения» зависела от суммы сделки (примерно 10 % от выполненных объемов работ).

Следователи не исключают, что бывший руководитель может быть причастен и к другим эпизодам.