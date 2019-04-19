Один из начальников МАПИД за два года получил взяток на 20 тыс. долларов
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До десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества грозит руководящему работнику АО «МАПИД» - его обвиняют в коррупции.
Фигурантом дела проходит начальник филиала жилищно-коммунального управления компании.
По информации правоохранителей начальник за два года получил взяток в размере более 20 тысяч долларов.
За мзду он проводил процедуры закупок товаров (работ, услуг) в интересах взяткодателей. Как правило, «сумма вознаграждения» зависела от суммы сделки (примерно 10 % от выполненных объемов работ).
Следователи не исключают, что бывший руководитель может быть причастен и к другим эпизодам.