Бывший первый зампред Нацбанка получил новую должность

Первым заместителем председателя правления ОАО «Банк БелВЭБ» назначен Тарас Надольный, ранее занимавший пост замглавы правления. В соответствии с решением наблюдательного совета банка Надольный начнет работу в новой должности с 19 апреля, сообщили БелаПАН в «Банке БелВЭБ».

Тарас Надольный. Фото myfin.by

Тарас Надольный будет координировать и направлять деятельность казначейства, департамента операций на финансовых рынках, финансово-экономического департамента, управления корпоративного развития.

Заместителем председателя правления ОАО «Банк БелВЭБ» стал Алексей Мозжухин. Он будет координировать и направлять деятельность департамента банковских систем и технологий, департамента дочерних и зависимых организаций, департамента инновационного развития и управления изменениями.

Кроме того, согласно решению набсовета Дмитрий Панкевич избран в состав правления ОАО «Банк БелВЭБ» и назначен на должность члена правления — исполнительного директора HR-департамента.

«Банк БелВЭБ» основан в 1991 году, по размеру активов и капитала входит в пятерку крупнейших банков Беларуси. Главный акционер — российская государственная корпорация «Внешэкономбанк», которой принадлежит более 97% акций «Банка БелВЭБ». В октябре 2018 года председателем правления банка был утвержден бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский.

Тарас Надольный родился в 1976 году в Минске. С 1997 года работал в Нацбанке, с 2010-го — заместителем председателя, с апреля 2013-го до января 2018-го — первым заместителем председателя правления Нацбанка. Затем возглавлял наблюдательный совет подконтрольного регулятору банка «Москва-Минск». В сентябре 2018 года был избран наблюдательным советом заместителем председателя «Банка БелВЭБ».