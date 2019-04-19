Зеленский вновь очень жестко атаковал Порошенко

Владимир Зеленский, который является лидером президентской гонки, очень жестко атаковал своего оппонента по второму туру Петра Порошенко.

В эфире телеканала, который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, «1+1» ведущая программы «Право на власть» Наталья Мосейчук устроила Зенескому блиц:

– Вы руку президенту Порошенко подадите?

– Когда господин президент сказал, что всем коррупционерам будет рубить руки, я не уверен, что у меня будет возможность что ему пожать.

– Вы поддерживаете декоммунизацию?

– Конечно.

– Вы готовы отдать приказ о военных действиях, чтобы военными действиями освободить Донбасс?

– Нет.

– Вы поддерживаете идею легализации оружия?

– Нет.

– Вы готовы слушать советы по государственному устройству, которые будет давать Игорь Коломойский?

– Нет.

– Языковые квоты на телевидении. Надо ли их тменить?

– Нет, но необходимо немного изменить.