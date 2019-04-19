Зеленский вновь очень жестко атаковал Порошенко
Владимир Зеленский, который является лидером президентской гонки, очень жестко атаковал своего оппонента по второму туру Петра Порошенко.
В эфире телеканала, который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, «1+1» ведущая программы «Право на власть» Наталья Мосейчук устроила Зенескому блиц:
– Вы руку президенту Порошенко подадите?
– Когда господин президент сказал, что всем коррупционерам будет рубить руки, я не уверен, что у меня будет возможность что ему пожать.
– Вы поддерживаете декоммунизацию?
– Конечно.
– Вы готовы отдать приказ о военных действиях, чтобы военными действиями освободить Донбасс?
– Нет.
– Вы поддерживаете идею легализации оружия?
– Нет.
– Вы готовы слушать советы по государственному устройству, которые будет давать Игорь Коломойский?
– Нет.
– Языковые квоты на телевидении. Надо ли их тменить?
– Нет, но необходимо немного изменить.