Лукашенко: мы должны создать людям минимальные условия для жизни

Хорошо, если когда-то у нас зарплата будет одна тысяча долларов, заявил Александр Лукашенко 19 апреля во время послания народу и Национальному собранию.

Он отметил, что в прошлом году зарплата в сфере науки, образования, здравоохранения выросла. «Но, как показывают обращения, людей все еще беспокоит вопрос дальнейшего роста. Особое внимание надо уделить низкооплачиваемым категориям работников. Правительство должно обеспечить соотношение между средней зарплатой в бюджетной сфере и средней по стране на уровне не ниже 80%», — поручил Лукашенко.

Он заметил, что уже достигнуто примерно 500 долларов средней зарплаты в месяц. «Хорошо, если когда-то у нас зарплата будет одна тысяча долларов при той социальной корзине, социальной защищенности, которая существует в стране. Абсолютно неплохо. Но это уже задача не только государства, не столько государства, сколько самого человека, трудовых коллективов, предприятий», — подчеркнул белорусский руководитель.

«Мы должны создать людям минимальные условия для жизни, а это, прежде всего, эти несчастные 500 долларов. Дальше будем двигаться вместе, впереди будут те, кто хочет больше зарабатывать. Мы создали этот минимум, но за ним — социальные работники, нянечки в детских садах, воспитатели, которые растят наших детей. Поэтому стоит задача сейчас их подтянуть к заработной плате. Ведь воспитатель детского сада дополнительно нигде не заработает, как этот несчастный учитель. Он не может пойти на стороне почистить обувь или машину отремонтировать. Это мы должны иметь в виду, потому что это главная категория нашего общества и нашей жизни вообще», — подытожил Лукашенко.

Как сообщалось, в Беларуси средняя зарплата снижается два месяца подряд. Средняя номинальная начисленная заработная плата в феврале текущего года по сравнению с январем снизилась на 4 рубля (на 0,1%) и составила 977,6 рубля. В январе 2019-го по сравнению с декабрем 2018 года зарплата уменьшилась на 133,7 рубля (12%) до 981,6 рубля.