Лукашенко рассказал, когда пройдут президентские и парламентские выборы

Глава белорусского государства Александр Лукашенко в парламенте рассказал, когда пройдут президентские и парламентские выборы.

«Мы не будем подстраиваться под выгодные факторы и подходящие момент, — заявил он в ходе ежегодного послания народу и парламенту. — Президентские выборы должны состояться в 2020 году, и в 2020 году они и произойдут».

Он предложил провести парламентские выборы 7 ноября — в День октябрьской революции — или «близко к этой дате». В этом году 7 ноября выпадает на четверг.

«Выборы должны пройти без дури, без забора крови, без стадионов. Идите к людям», — дал наказ будущим кандидатам в депутаты Лукашенко.

При этом он призвал органы госуправления поддержать тех кандидатов, которые представляют менее конкурентоспособные в политическом плане слои населения — например, пенсионеров и ветеранов.