Умер легендарный тренер по гимнастике Ренальд Кныш

На 88-м году жизни скончался знаменитый тренер по спортивной гимнастике Ренальд Кныш, сообщила пресс-служба Министерства спорта и туризма.

Кныш — заслуженный тренер БССР и СССР, почетный гражданин Гродно. В 1949 году стал абсолютным чемпионом БССР среди юниоров по спортивной гимнастике. С 1953 года работал тренером в Гродненской детской спортивной школе № 3 в секции спортивной гимнастики.

Был тренером двух олимпийских чемпионок — Елены Волчецкой и Ольги Корбут, а также чемпионки СССР Тамары Алексеевой.

Изобрел около 30 новых элементов в спортивной гимнастике, за что в 1964 году был удостоен почетного звания «Заслуженный тренер СССР».

В 1972 году стал почетным гражданином Гродно.

В 1974 году получил звание «Заслуженный деятель физической культуры БССР».

Между Кнышем и Корбут неоднократно возникали конфликты. Бывшая спортсменка обвинила тренера в изнасиловании, когда ей было 17 лет. Кныш категорически отрицал обвинения.