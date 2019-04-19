Лукашенко: языковой вопрос в Беларуси закрыт

Языковой вопрос в Беларуси закрыт, заявил Александр Лукашенко 19 апреля во время послания народу и Национальному собранию.

В стране снова пошла «языковая волна», сказал Лукашенко. «Я же вас просил: не поднимайте этот вопрос вообще. Он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка — русский и белорусский. Не украинский, не российский, а русский, вы понимаете? Русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими людьми воевали. Это наше общее достояние», — сказал глава государства.

«Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если кто-то хочет потерять свое сердце, потеряет белорусский. Что вы хотите потерять — разум или сердце?» — обратился Лукашенко к присутствующим.

Он обратил внимание на жалобы на перебор с белорусским языком на вывесках и биллбордах.

«Опять какие-то жалобы, уже и от нашего населения, не говоря уже о россиянах, — сказал Лукашенко. — Где-то вывески оперативно меняются, еще что-то. До глупостей доходит. Еду по дороге, как ее называют, президентской, вывесили табло «Выконвай хуткасны рэжым!». Мне, как белорусу, понятно, что хотел сказать автор. Едет русский человек или русскоязычный белорус, который лучше знает русский язык. Единственное, что человек поймет, это слово «режим». А кто поймет, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко?»

Как считает глава государства, лишь 50% населения поймет, чего требует дорожник или гаишник.

Напомним, 12 апреля на заседании коллегий министерств культуры России и Беларуси в Москве глава Минкультуры РФ Владимир Мединский попросил белорусского коллегу Юрия Бондаря уделить особое внимание защите русского языка. По его словам, все чаще появляется информация о том, что русский язык в Беларуси «пропадает с вывесок, на спортивных мероприятиях вывески на английском и белорусском». «Мне кажется, это не просто обидно для некоторых наших деятелей культуры, это путь к ущемлению одного из государственных языков», — сказал Мединский.