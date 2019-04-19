Лукашенко о предложенных Минобразования мерах безопасности в школах: вы что, больные?

Александр Лукашенко подверг критике предложенные Министерством образования меры по усилению безопасности в школах после трагедии в Столбцах.

Фото пресс-службы президента Беларуси

В частности, глава государства высказался против предложения ввести в школах должности заместителя директора по безопасности, психолога. «Вы что, больные? Где вы деньги на это возьмете? И надо ли это вообще? — сказал Лукашенко во время послания народу и парламенту 19 апреля.

Он считает, что быть психологом — первейшая обязанность учителя.

«Какие еще отдельные психологи! Что получилось: психолога ввели, учителя от этого подальше — есть психолог, пусть занимается, психология — не наше. Да и в вузах скоро уже, наверное, свернете эту дисциплину. А ведь это наиважнейшая дисциплина не только в школе, но в жизни любого общества — психология. Все в голове человека. Какие еще в школе нужны психологи, когда там первый психолог — директор, где два, а где-то и три заместителя директора, где классные руководители — психологи», — отметил Лукашенко.

Глава государства требует от учителей отрабатывать в школах, «как положено».

«Классный руководитель в коридоре, в классе, на улице посмотри. Где вы были, когда он (ученик столбцовской школы, напавший на учителя и учеников. — БелаПАН) бегал по этим коридорам? Точно так же мы введем этих начальников по безопасности, они будут получать деньги неизвестно откуда. От учителей, наверное, возьмем. А все остальные отстранятся от этой работы».

По его словам, безобразие, недисциплинированность и разболтанность в школе приводит к подобным трагедиям. «И не надо пожар тушить бензином. Это вам указание, а не критика. Если не можете сами додуматься, так советуйтесь», — добавил глава государства.