Лукашенко заявил о жесточайшей диктатуре в сельском хозяйстве

«Первая задача для сельского хозяйства — жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина, никакой демократии и болтовни», — заявил Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту 19 апреля.

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«На это должны быть мобилизованы все, начиная от руководителя хозяйства, специалистов и заканчивая нашей милицией. Говорю об этом откровенно. Они там не справятся с теми проблемами, которые сегодня существуют в деревне», — сказал Лукашенко.

Вторая задача для сельского хозяйства, по словам официального лидера, — «активное освоение новых для нас видов продукции растениеводства и животноводства». «Каждый район должен видеть свою стратегию в этой отрасли. Меняется климат — меняется подход, я уже об этом говорил. Надо возделывать то, что можно, и меньше завозить из-за пределов страны. Надо финансировать своего товаропроизводителя, как бы это ни было для нас сложно», — призвал Лукашенко.

«Нынешний глобальный агротренд — это производство органических продуктов исключительного качества и по зеленым технологиям, — отметил белорусский руководитель. — Да, мы гордимся тем, что у нас хорошая сельскохозяйственная продукция. Это правда. Но надо создать чистейшую в экологическом отношении продукцию. Пока нам природа позволяет это сделать, и мы этот пример покажем».

«Оборот этих продуктов превысил 100 млрд долларов США, их рентабельность выше 15%. Этот рынок будет расти, и мы ни в коем случае не должны упустить эти возможности», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, в страну неоправданно много завозится традиционных белорусских овощей и фруктов, что недопустимо. «Сегодня две трети импорта мы в состоянии вырастить на своей земле, в садовых хозяйствах давно пора навести порядок. Там, где необходимо, заложите новые сады, используйте новые продуктивные сорта плодовых и кустарниковых», — потребовал официальный лидер.