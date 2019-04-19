Лукашенко анонсировал массовые посадки коррупционеров

В Беларуси продолжится уголовное преследование коррупционеров, заявил Александр Лукашенко 19 апреля, выступая с посланием народу и Национальному собранию.

Комментируя так называемое дело медиков, при расследовании которого КГБ вскрыл широкую сеть коррупции при закупке медтехники, глава государства заявил: «Сажали и будем сажать за то, что они творят».

Лукашенко привел пример задержания одного из фигурантов коррупционного дела. «Это же позорище — зайти в гараж, а там склад валюты, склад. Если бы Каллаур (Павел Каллаур, председатель правления Нацбанка. — БелаПАН.) зашел, он с ума бы сошел. У него в Национальном банке такого не увидишь. И он (задержанный. — БелаПАН.) рассказывает, что ему подарили, кто-то из России, кто-то из Америки — привезли ему чемоданами валюту и подарили. И он спрятал ее в гараже, двойную стенку сделал там. Этого быть не должно, не надо на меня за это обижаться», — сказал глава государства.

«На 30-50% завышают стоимость лекарств и медицинского оборудования, чем по мировой цене. Вы хотите, чтобы это прощалось?» — возмутился он.

«Не надо страдать, что «Лукашенко пересажал». Ведите себя нормально, не крадите у людей, не воруйте у государства, как меня мама учила: «не бяры чужога» — и будешь жить на свободе», — подчеркнул белорусский руководитель.

Он предупредил, что в случае совершения коррупционных преступлений «прощения не будет никому».

«Мне уже, знаете, как-то и неудобно. Развернули эту борьбу — на очереди еще сотня человек, доложили. Деваться некуда! Я уже сижу и думаю: завтра опять начнется «навал» целый. Ну как можно, простите, бедноту обдирать?» — заявил Лукашенко.