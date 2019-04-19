Лукашенко не хочет быть проклятым своим народом

Беларусь невозможно разрушить, потому что в стране уже выросло новое поколение независимых и свободных людей, заявил Александр Лукашенко, выступая 19 апреля с посланием народу и парламенту.

«Нам есть что сказать тем, кто идет за нами, — сказал он. — Из обломков огромной империи мы создали новое государство, выстраивая почти с нуля политическую, экономическую, социальную систему, можно сказать, вырастили его, а вместе с ним — новое поколение первых детей суверенной Беларуси. Мы учились быть независимыми, свободными, самостоятельными, они такими родились».

Лукашенко продолжил: «Много сейчас болтовни — вот, Беларусь куда-то включат, Беларусь поделят и прочее. Да невозможно это сегодня сделать, потому что они уже родились в свободной и независимой Беларуси! И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, сам по себе — президент, правительство, кто-то еще — они будут прокляты нашим белорусским народом. А кто посмеет это сделать силой, они получат мощнейший ответ от нашего народа, и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым».

Молодое поколение белорусов Лукашенко назвал «историей нашей новой национальной идентичности».

«У нашей молодежи есть главное — мирная, красивая, независимая страна, традиции, богатое культурное и духовное наследие, есть героическая история, которой они должны гордиться, — сказал Лукашенко. — Слушайте, любая молодежь в любом государстве этому может позавидовать — стабильной, нормальной стране, где можно жить и работать. Что еще надо для молодежи? Не хватает посуду мыть, как на Западе некоторые там куда-то уезжают? Пожалуйста, можем организовать — школа впереди, вот будут Европейские игры, начинайте мыть».