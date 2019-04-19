На строительстве БелАЭС удалось сэкономинить 3 млрд долларов, — Лукашенко

/ Экономика
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Строительство Белорусской атомной станции обойдется не в 10 млрд долларов, как это предусмотрено договором с Россией, а менее чем в 7 млрд, заявил Александр Лукашенко 19 апреля, отвечая на вопросы парламентариев по итогам послания народу и Национальному собранию.

По его словам, договор о строительстве АЭС заключался исходя из «существующих цен в мире» на тот момент. «Я Владимиру Владимировичу (Путину. — БелаПАН) говорил: вот, мы на 10 миллиардов договаривались, а реальная цена-то будет, наверное, меньше 7 миллиардов. Он мне отвечает: вот ты подарок мне преподнес, только никому не говори об этом, мы же контракты заключаем с другими странами», — рассказал Лукашенко.

«И почему у нас станция получится дешевле? Во-первых, жесточайший контроль, — пояснил он. — У меня за это отвечал вице-премьер [Владимир] Семашко, теперь вице-премьер [Игорь] Ляшенко отвечает. Каждую запчасть, откуда бы она ни шла, белорусская, российская, тем более западная… И везде это деньги, поэтому мы поставили на государственный контроль. Обычно мне докладывают по всем происшествиям, потому что, вы знаете, у нас после Чернобыля эта фобия».

Лукашенко подчеркнул, что с использованием ядерной энергетики уменьшится зависимость Беларуси от российского природного газа, поэтому он «даже удивился, что Россия решилась на строительство этой станции».

«Если этот опыт удастся, не исключено, что в будущем новому обществу придется построить еще одну атомную станцию. Для этого место у нас есть. Оно уже определено, на востоке [страны]», — заключил он.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200 в Островце (Гродненская область). Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. В апреле на станции приступили к начальному этапу запуска первого энергоблока. 

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь послание-2019 Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Владимир Семашко Игорь Ляшенко

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