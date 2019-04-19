Тело пропавшего председателя сельсовета нашли в лесу под Вороново
В Жирмунах более полусотни человек разыскивали пропавшего председателя сельсовета Мечислава Шведа. Чиновник не пришел на обед 16 апреля, а 19 апреля в лесу нашли его тело.
В областном УВД сообщили, что криминальная версия происшествия не рассматривается. Что точно случилось, пока неизвестно, предположительно — суицид.
Дочь Мечислава Шведа Татьяна говорит, что в последнее время отец был «какой-то задумчивый, молчаливый и немного потерянный», передает
После того как мужчина не пришел домой, его видели проезжающим около деревни в Лидском районе. Именно там начали поиски, однако его машину — старенькую «семерку» — нашли в противоположной стороне от агрогородка — на лесной дороге около песчаного карьера.
Места здесь труднопроходимые, вокруг дороги — лесная чаща. Автомобиль заметили с вертолета, начали прочесывать лес и нашли тело Шведа.