Тело пропавшего председателя сельсовета нашли в лесу под Вороново

В Жирмунах более полусотни человек разыскивали пропавшего председателя сельсовета Мечислава Шведа. Чиновник не пришел на обед 16 апреля, а 19 апреля в лесу нашли его тело.

В областном УВД сообщили, что криминальная версия происшествия не рассматривается. Что точно случилось, пока неизвестно, предположительно — суицид.

Дочь Мечислава Шведа Татьяна говорит, что в последнее время отец был «какой-то задумчивый, молчаливый и немного потерянный», передает TUT.by . Но женщина связывает такое поведение с тем, что наступила весенняя пора — и стало больше хлопот в сельсовете.

После того как мужчина не пришел домой, его видели проезжающим около деревни в Лидском районе. Именно там начали поиски, однако его машину — старенькую «семерку» — нашли в противоположной стороне от агрогородка — на лесной дороге около песчаного карьера.

Места здесь труднопроходимые, вокруг дороги — лесная чаща. Автомобиль заметили с вертолета, начали прочесывать лес и нашли тело Шведа.