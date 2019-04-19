Лукашенко готов на любые реформы, которые выдержит население

Александр Лукашенко заявил, что он готов пойти на любые реформы, которые население способно выдержать.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Не надо меня упрекать, что я ретроград и не хочу никаких реформ», — сказал он после выступления с посланием к народу и парламенту, отвечая на вопрос депутата Анны Канопацкой.

«Есть огромная масса населения, которая при слове “реформа” под плинтус лезет», — подчеркнул глава государства.

Комментируя предложение Канопацкой активнее реформировать экономику для повышения ее инвестиционного потенциала, Лукашенко рекомендовал всем потенциальным инвесторам идти в китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

«Производи там товар пятого поколения — и продавай по всему миру», — добавил он.

Лукашенко заверил депутата, что, если она предложит ему проект реформ, он обязательно отреагирует. Однако глава государства против того, чтобы экономисты «чохом повторяли» заявления о необходимости их проведения.

Он также не согласился с заявлением Канопацкой о том, что существующая система управления госсектором, при которой государство выступает и как регулятор, и как собственник, создает конфликт интересов.

«Министр промышленности — главный руководитель промышленных предприятий. Это неразделимо», — сказал Лукашенко.

На предложение Канопацкой активизировать приватизацию находящихся в госсобственности предприятий глава государства ответил: «Вот когда будешь президентом, Аня, — отдашь (предприятия. — БелаПАН)».

Лукашенко в очередной раз заявил, что, например, согласен на продажу «Беларуськалия», но — по названной им несколько лет назад цене. «Я не против продать, главный вопрос в цене. 30 миллиардов [долларов] — и у тебя «Беларуськалий». Пока же, добавил он, за «Беларуськалий» потенциальные иностранные инвесторы ему предлагают только 5 миллиардов.