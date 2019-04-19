Крымского активиста приговорили к шести годам колонии за переписку в чате и публикацию видео в соцсети

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима левого активиста из Евпатории Евгения Каракашева.

Его признали виновным в публичных призывах к терроризму, сообщается в телеграм-канале «Левого блока».

Обвинение в призывах к терроризму связано с видео под заголовком «Без названия», которое Каракашев разместил в конце 2014 года на одной из своих страниц «ВКонтакте». Кроме того, с другого аккаунта в 2017 году он отправил в чат с 35 участниками текст, содержание которого не уточнялось. Речь идет о «Последнем интервью приморских партизан», которое включено в список экстремистских материалов Минюста РФ.