В России задержали миллионера с белорусскими корнями Алексея Хотина

Мажоритарный акционер банка «Югра» задержан по делу о хищении денег банка на сумму 117 млн долларов.

По информации российского СК, дело возбуждено по статье о присвоении или растрате.

Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем для системы страхования банковских вкладов в России. Вкладчикам было выплачено около 2,7 млрд долларов.

Уроженец Беларуси был основным собственником «Югры». Также он владел коммерческой недвижимостью в Москве и нефтяными активами. Хотин входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивается в 700 миллионов долларов.