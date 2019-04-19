Порошенко заявил на дебатах, что Зеленский получил от Коломойского 41 млн долларов

Действующий президент Петр Порошенко в очередной раз указал на связь между шоуменом и уехавшим в Израиль миллиардером.

«А когда ваш бизнес-партнер, который обокрал Украину, имея обоснованные подозрения правоохранительных органов Украины и мира, на 30 миллиардов в „Укрнафте“, выведя 160 миллиардов из „ПриватБанка“ средств вкладчиков. А еще более того — 41 млн долларов со счетов „ПриватБанка“ заплатил вам лично, на ваши тайные оффшорные счета», — сказал Порошенко на дебатах.

Дебаты действующего президента с Владимиром Зеленским проходят вечером 19 апреля на НСК «Олимпийский» накануне второго тура выборов, который состоится 21 апреля.