Зеленский пообещал посадить Коломойского, если тот нарушит закон

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский миллиардер — живущий в Израиле оппонент действующего президента Игорь Коломойский — сядет в тюрьму в случае нарушения им закона.

«По поводу господина Коломойского я вам сразу скажу: все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку. Но сядут не за две недели — это не обещания сейчас, это серьезное дело, это дело украинского суда, — а сядут тогда, когда нарушат закон», — заявил он.

Порошенко многократно указывал на связь между шоуменом и олигархом. На дебатах он сказал, будто Зеленский получил от Коломойского 41 млн долларов.