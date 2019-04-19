Зеленский пообещал посадить Коломойского, если тот нарушит закон

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский миллиардер — живущий в Израиле оппонент действующего президента Игорь Коломойский — сядет в тюрьму в случае нарушения им закона.

«По поводу господина Коломойского я вам сразу скажу: все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку. Но сядут не за две недели — это не обещания сейчас, это серьезное дело, это дело украинского суда, — а сядут тогда, когда нарушат закон», — заявил он.

Порошенко многократно указывал на связь между шоуменом и олигархом. На дебатах он сказал, будто Зеленский получил от Коломойского 41 млн долларов.
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Тэги: выборы в Украине дебаты Персона: Владимир Зеленский Игорь Коломойский Город: Киев

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