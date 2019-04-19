В МИД Беларуси второй раз раскритиковали посла России

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Министерство иностранных дел Беларуси жестко ответило на пятничные заявления Михаила Бабича о том, что «все сказанное и оппозиционеркой, и президентом не имеет под собой ни малейших оснований».

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«Все сказанное нами ранее полностью подтверждается. Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством. Хотя в послании президент Беларуси абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков», — сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз, передает пресс-служба ведомства.

Бабич так прокомментирвоал слова депутата Анны Канопацкой, сославшейся на слова самого Бабича о том, что стоимость АЭС снизилась на три миллиарда долларов, а стоимость электричества будет в районе четырех центов.


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«В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», — заявил Глаз.

Бабич заявил, что готов встретиться с Канопацкой и ответить на ее вопросы.
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Тэги: Беларусь-Россия посол России Персона: Михаил Бабич Анна Канопацкая Анатолий Глаз

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