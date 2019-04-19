В МИД Беларуси второй раз раскритиковали посла России

Министерство иностранных дел Беларуси жестко ответило на пятничные заявления Михаила Бабича о том, что «все сказанное и оппозиционеркой, и президентом не имеет под собой ни малейших оснований».

«Все сказанное нами ранее полностью подтверждается. Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством. Хотя в послании президент Беларуси абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков», — сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз, передает пресс-служба ведомства.

Бабич так прокомментирвоал слова депутата Анны Канопацкой, сославшейся на слова самого Бабича о том, что стоимость АЭС снизилась на три миллиарда долларов, а стоимость электричества будет в районе четырех центов.

«В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», — заявил Глаз.

Бабич заявил, что готов встретиться с Канопацкой и ответить на ее вопросы.