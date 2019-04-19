«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ.
Концерн «Белнефтехим» запросил официальную встречу с представителями российской компании «Транснефть», т.к. качество поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти значительно ухудшилось в последние несколько дней.
Нефть поступает с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту, передает
Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ. Принимаются меры по минимизации последствий ее переработки и обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами.