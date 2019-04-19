«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ.

/ Экономика
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Концерн «Белнефтехим» запросил официальную встречу с представителями российской компании «Транснефть», т.к. качество поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти значительно ухудшилось в последние несколько дней.

Нефть поступает с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту, передает TUT.by. Отбор образцов нефти, выполнение испытаний и оформление паспорта качества лабораторией «Гомельтранснефть Дружба» производились в присутствии представителя российской «Транснефти» в Беларуси.

Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ. Принимаются меры по минимизации последствий ее переработки и обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами.
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Тэги: нефтепровод Дружба Белнефтехим Беларусь-Россия Город: Гомель

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