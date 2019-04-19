Беларусь в очень нервном матче победила Финляндию на юниорском чемпионате мира по хоккею

Юные белорусские хоккеисты вели со счетом 4:0 к 45-й минуте, но пропустили три шайбы за семь минут и провели нервную концовку: обе команды брали по тайм-ауту.

На 19-й минуте у белорусов отличился Козорез, на 29-й — Пальчик, на 35-й — Оксентюк, на 45-й — Буяльский. Соперник не пал духом: на 50-й минуте забил Тиексола, на 52-й — Парссинен, на 57-й — Ниемела.

Беларусь победила во втором матче группы «А» чемпионата мира в элитном дивизионе. В первой игре наши ребята одолели чехов со счетом 4:3. У финнов два поражения: сначала они уступили канадцам, хотя вели в том матче со счетом 3:0.

Ближайшие соперники белорусов — канадцы и швейцарцы.