Беларусь ожидают фронтальные разделы
В субботу, 20 апреля, утром и днем на погоде Беларуси скажется влияние фронтального раздела.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В северо-восточных регионах выпадут осадки.
Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха будет колебаться от +10°С на северо-востоке до +18°С на юго-западе республики.
В столице осадков не прогнозируется. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:
- утром +2..+4°С;
- днем +13..+15°С;
- вечером +9..+11°С.