Беларусь ожидают фронтальные разделы

В субботу, 20 апреля, утром и днем на погоде Беларуси скажется влияние фронтального раздела.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В северо-восточных регионах выпадут осадки.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха будет колебаться от +10°С на северо-востоке до +18°С на юго-западе республики.

В столице осадков не прогнозируется. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения: