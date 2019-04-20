Беларусь ожидают фронтальные разделы

/ Общество
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В субботу, 20 апреля, утром и днем на погоде Беларуси скажется влияние фронтального раздела.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В северо-восточных регионах выпадут осадки.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха будет колебаться от +10°С на северо-востоке до +18°С на юго-западе республики.

В столице осадков не прогнозируется. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:

  • утром +2..+4°С;
  • днем +13..+15°С;
  • вечером +9..+11°С.
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Тэги: погода

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