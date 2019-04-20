Могилевчанин истязал беременную жену

Могилевский следователи проводят проверку по заявлению 26-летней жительницы города на Днепре.

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По словам официального представителя Ленинского РОВД Елены Симоновой, вечером нетрезвый мужчина пришел домой и лег спать. Ночью он толкнул жену, она сделала ему замечание, беспокоясь о будущем ребенке.

«Тогда глава семьи стал препираться с женщиной, в нецензурной форме предлагая искать ей другое место для ночлега. Ссора закончилась тем, что муж начал толкать и избивать вторую половину. После он накрывал спящую женщину подушкой, а когда та не выдержала и встала с постели, схватил за руку и буквально вытолкал из квартиры. Оставшаяся в ночной одежде на лестничной клетке могилевчанка обратилась к соседям. Они дали ей позвонить родителям и в милицию», - отметила представитель СК.