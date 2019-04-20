Православные отмечают Лазареву субботу: что можно есть и нельзя делать

Православные верующие отмечают сегодня Лазареву субботу. С ним тесно связано еще одно важное для верующих торжество — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Событие, которому посвящен праздник, описано в Евангелии. Иисус Христос воскресил своего друга, праведного Лазаря. Отсюда и название — Лазарева суббота.

Люди были поражены этим чудом. Поэтому, когда спустя некоторое время Иисус Христос приехал в Иерусалим, ему оказывали царские почести: кричали «Осанна!» и выстилали дорогу пальмовыми ветвями.

Что можно есть

Учитывая, что продолжается Великий пост, не все продукты можно употреблять в пищу. Однако в Лазареву субботу можно есть рыбную икру, дозволяется также растительное масло и вино. Традиционные блюда на столе в этот день – гречневые блины и каша. Еще готовят различные блюда из бобовых культур и других круп. Также в этот день хозяйки заранее готовят рыбные блюда – но есть их можно лишь на следующий день, в Вербное воскресенье 2019.

Что нельзя делать

Библия описывает этот день как очень важный и поэтому нужно знать, что нельзя делать в Лазареву субботу. Во-первых, отложить на потом всю тяжелую работу. Стирка, уборка и так далее категорически запрещены. На вопрос можно ли работать в Лазареву субботу, существует однозначный ответ – нет. Лучше потратить этот день на прогулки по друзьям и родным или посещение церкви. Не стоит переусердствовать с гуляниями, пышные застолья в Лазареву субботу не рекомендуются.