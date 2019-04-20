Порошенко не ответил на вопрос Зеленского о расследовании убийства Шеремета

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Вопрос, почему до сих пор не расследовано убийство белорусского журналиста Павла Шеремета, был задан в ходе дебатов, которые кандидаты в президенты Украины провели 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Это был один из вопросов, которые зачитал от имени избирателей кандидат на пост главы государства шоумен Владимир Зеленский, обращаясь к своему оппоненту, действующему президенту Петру Порошенко. «Почему поджигателей магазина Roshen (кондитерская корпорация, созданная Порошенко в 1996 году. — БелаПАН.) нашли за четыре часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины Шеремета не могут найти несколько лет?» — спросил Зеленский.

Он предложил сопернику ответить на любой из озвученных вопросов. Про Шеремета президент ничего не сказал.

Журналист погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля.

16 декабря 2018 года на пресс-конференции по итогам года президент Порошенко выразил надежду, что убийца журналиста будет найден. «Если у вас есть какие-то предложения, это я говорю абсолютно серьезно, я готов идти на любые шаги для того, чтобы найти убийц и привлечь их к ответственности или по крайней мере придать прозрачности расследованию», — заявил Порошенко, обращаясь к журналисту Общественного телевидения, которое вело параллельное расследование обстоятельств гибели Шеремета.

Украина получила всю помощь, которую ожидала от международных партнеров по «делу Шеремета»

«Я лично знал Павла Шеремета. Я подчеркиваю, что, в отличие от многих расследований при предыдущих властях, я встречался и с семьей, и с родными Павла и выдвигал несколько инициатив», — сказал Порошенко. В частности он обратился в посольство США с просьбой «прислать экспертов из Федерального бюро расследований, с одной стороны, для профессиональной помощи, с другой стороны, для обеспечения прозрачности расследования». Кроме того, на встрече с родственниками Шеремета по случаю первой годовщины его гибели Порошенко, учитывая «серьезные законодательные ограничения», предложил содействие включению иностранного эксперта в состав следственной группы, если таковой у них есть на примете.

«Тогда назывался Скотланд-Ярд. Я сказал: дайте мне фамилию следователя <…>, я обращусь к генеральному прокурору, обращусь к шефу Национальной полиции, мы точно включим его в следственную группу. Это была и готовность сотрудничать, и требование прозрачности», — сказал украинский руководитель.

«Могу подчеркнуть, что такие действия беспрецедентны. Но меня это не утешает, потому что нет результата, не установлены убийцы. К сожалению, есть случаи, когда убийц найти не удается. Но у меня есть надежда, что это не тот случай», — заявил Порошенко.

30 декабря 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью украинскому местному «5 каналу» сообщил, что круг подозреваемых в убийстве Шеремета сузился с нескольких тысяч до нескольких сотен.

О поимке заказчика речь сейчас не идет. «Пока мы идем за исполнителем», — сказал Луценко.

Второй тур президентских выборов в Украине пройдет 21 апреля.

Сюжет: Убийство Павла Шеремета
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Тэги: выборы в Украине убийство Шеремета Город: Киев

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