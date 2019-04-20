Группа брестчан подала заявки на проведение пяти митингов против строительства аккумуляторного завода

Группа жителей Бреста 19 апреля подала уведомления о проведении в мае пяти митингов против строительства аккумуляторного завода: одного митинга — 1 мая на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов (в Брестский горисполком), четырех митингов — 5, 12, 19 и 26 мая в деревне Тельмы на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье» (в Брестский райисполком). Эти площадки определены местными властями как постоянные места для проведения массовых мероприятий.

«Почти уверен, что власти запретят и эти митинги, но мы продолжим подавать заявки и впоследствии намерены обжаловать тотальное запрещение в регионе свободы мирных собраний», — заявил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Он напомнил, что общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 88 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.