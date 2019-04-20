Лукашенко поздравил белорусов с Пасхой

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По словам Александра Лукашенко, пасхальные дни напоминают всем о «неизменных христианских ценностях, раскрывают лучшие душевные качества, укрепляют мир и согласие в обществе». Об этом говорится в поздравлении главы государства белорусам, отмечающих Пасху 21 апреля.

Он подчеркнул, что это великое таинство воплощает в себе самые сокровенные мечты, знаменует торжество жизни и добра, служит неисчерпаемым источником духовной стойкости.

Католики, греко-католики и протестанты готовятся встретить Пасху

Лукашенко убежден, что этот праздник пробуждает в людях «стремление жить по совести, быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении».

Римско-католический костел в Беларуси представлен Минско-Могилевской архиепархией и тремя епархиями — Витебской, Гродненской и Пинской. По статистическим данным за 2013-2016 годы, опубликованным на портале костела, к католической вере себя причисляют свыше 1,4 млн граждан страны, объединенных в 486 приходов. Среди них около 10 тыс. греко-католиков.

Количество протестантов в Беларуси оценивается, по различным данным, от 200 тысяч до 500 тысяч.
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Тэги: католическая Пасха Персона: Александр Лукашенко

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