Азаренко уступила Берти: счет в матче Австралия – Беларусь стал 1:1

Счет в полуфинальном матче Кубка федерации Австралия – Беларусь после первого игрового дня ничейный – 1:1.

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Матч за выход в финал продолжится в воскресенье, 21 апреля. Сегодняшние результаты следующие:

Саманта Стосур – Арина Соболенко – 5:7, 7:5, 3:6;

Эшли Барти – Виктория Азаренко – 7:6, 6:3.

Расписание воскресных встреч: