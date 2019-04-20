Азаренко уступила Берти: счет в матче Австралия – Беларусь стал 1:1
Счет в полуфинальном матче Кубка федерации Австралия – Беларусь после первого игрового дня ничейный – 1:1.
Матч за выход в финал продолжится в воскресенье, 21 апреля. Сегодняшние результаты следующие:
- Саманта Стосур – Арина Соболенко – 5:7, 7:5, 3:6;
- Эшли Барти – Виктория Азаренко – 7:6, 6:3.
Расписание воскресных встреч:
- Эшли Барти – Арина Соболенко;
- Саманта Стосур – Виктория Азаренко;
- Эшли Барти/Саманта Стосур – Вера Лапко/Лидия Морозова.