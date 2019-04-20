Азаренко уступила Берти: счет в матче Австралия – Беларусь стал 1:1

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Счет в полуфинальном матче Кубка федерации Австралия – Беларусь после первого игрового дня ничейный – 1:1.

Фото pixabay.com

Матч за выход в финал продолжится в воскресенье, 21 апреля. Сегодняшние результаты следующие:

  • Саманта Стосур – Арина Соболенко – 5:7, 7:5, 3:6;
  • Эшли Барти – Виктория Азаренко – 7:6, 6:3.

Расписание воскресных встреч:

  • Эшли Барти – Арина Соболенко;
  • Саманта Стосур – Виктория Азаренко;
  • Эшли Барти/Саманта Стосур – Вера Лапко/Лидия Морозова.
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Тэги: Кубок федерации теннис Город: Брисбен

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