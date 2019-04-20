Каким будет новый «алкогольный» закон

На общественное обсуждение до 29 апреля вынесен проект закона «Об изменении законов по вопросам производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта», сообщил Национальный правовой интернет-портал.

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Проект закона предусматривает корректировку законов от 27 августа 2008 года «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» и от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

Организатор общественного обсуждения — Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Как отмечается в обосновании проекта, предусмотрено предоставление права на осуществление производства, оптовой торговли, хранения (как вида предпринимательской деятельности) продукции и спирта только юридическим лицам Беларуси.

Также осуществление розничной торговли алкогольными напитками разрешено только белорусским юридическим лицам, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив.

Право на экспорт и импорт продукции и спирта предоставлено только юридическим лицам Беларуси, за исключением импорта непищевой спиртосодержащей продукции, расфасованной в потребительскую упаковку емкостью не более 1 литра (массой не более 1 кг) — здесь право предоставлено также индивидуальным предпринимателям.

Предоставление права на осуществление производства и оборота подакцизных товаров возможно только белорусским юрлицам.

Также в проект закона об алкоголе внесен ряд изменений в части лицензирования видов деятельности, связанных с производством и оборотом продукции и спирта. Предусматривается расширение перечня случаев, когда не нужно получать лицензию на оптовую торговлю и хранение (как вид предпринимательской деятельности) алкогольной продукции.

Предлагается уточнить норму о нераспространении лицензирования импорта на алкогольные напитки, ввозимые для реализации в магазинах беспошлинной торговли. Изменение формулировки связано с тем, что при правоприменительной практике возможны случаи, когда контролирующие органы могут ставить под сомнение правомерность распространения исключительного права государства на импорт для алкогольных напитков, которые будут проданы физическим лицам.

С изменениями и дополнениями можно ознакомиться на сайте pravo.by.