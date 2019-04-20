ГАИ проведет спецмероприятие
В белорусской столице на протяжении следующей недели будет проводиться специальное мероприятие Госавтоинспекции «Пешеход», которое направлено на предупреждение аварийности с участием пеших участников дорожного движения.
Как сообщили в ГАИ, основными причинами, способствующими совершению ДТП с участием пешеходов, являются:
- неожиданный выход пешехода на дорогу из-за препятствий, мешающих обзору водителей;
- переход проезжей части в неустановленном месте;
- переход дороги на красный свет;
- нахождение пешеходов в состоянии опьянения;
- нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов;
- неиспользование пешеходами в темное время суток световозвращающих элементов, наличие капюшонов, мобильных телефонов, наушников и т.п.