ГАИ проведет спецмероприятие

В белорусской столице на протяжении следующей недели будет проводиться специальное мероприятие Госавтоинспекции «Пешеход», которое направлено на предупреждение аварийности с участием пеших участников дорожного движения.

Как сообщили в ГАИ, основными причинами, способствующими совершению ДТП с участием пешеходов, являются: