ГАИ проведет спецмероприятие

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В белорусской столице на протяжении следующей недели будет проводиться специальное мероприятие Госавтоинспекции «Пешеход», которое направлено на предупреждение аварийности с участием пеших участников дорожного движения.

Как сообщили в ГАИ, основными причинами, способствующими совершению ДТП с участием пешеходов, являются:

  • неожиданный выход пешехода на дорогу из-за препятствий, мешающих обзору водителей;
  • переход проезжей части в неустановленном месте;
  • переход дороги на красный свет;
  • нахождение пешеходов в состоянии опьянения;
  • нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов;
  • неиспользование пешеходами в темное время суток световозвращающих элементов, наличие капюшонов, мобильных телефонов, наушников и т.п.
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Тэги: ГАИ операция Пешеход Город: Минск

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