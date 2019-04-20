В Минске мужчина сбежал из психоневрологический дома-интерната – его ищет милиция

В столице ведется розыск 34-летнего Александра Якимчика, о судьбе которого уже день ничего не известно.

По информации милиции, молодой мужчина 19 апреля самовольно покинул Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №3. Предупреждается, что он склонен к бродяжничеству.

Был одет в зеленую куртку, черную вязаную шапку, синие спортивные брюки, фланелевую сорочку, трикотажный свитер, черные ботинки.

Милиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра позвонить по указанным телефонным номерам: