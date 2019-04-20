Начальник гомельской госинспекции по карантину растений задержан по подозрению в получении взятки

Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали с поличным после получения взятки в служебном кабинете заместителя директора—начальника госинспекции по карантину растений государственного учреждения «Гомельская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», сообщила пресс-служба МВД.

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«Установлено, что руководитель неоднократно получал незаконные вознаграждения за выписку фитосанитарных сертификатов и актов карантинного контроля (надзора) на экспортируемую сельхозпродукцию, — говорится в сообщении.

«Речь идет о подготовке и выдаче представителю коммерческой структуры официальных документов, обеспечивающих беспрепятственные поставки отечественной плодовоовощной продукции в другие страны без соблюдения установленных требований, проведения осмотра и экспертизы товара», — сообщили в 8-ом управлении (по Гомельской области) Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД.

Оперативникам известно о нескольких эпизодах преступной деятельности 38-летнего подозреваемого, за которые он получал взятки от 15 рублей до 100 долларов. Суммы зависели от сроков получения соответствующих сертификатов и актов, а также объемов экспортируемой продукции.

Мужчину заключили под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 УК (получение взятки). Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов преступной деятельности.