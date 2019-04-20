Лукашенко: Россия – это оплот нашего суверенитета

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По завершению посадки на «Линии Сталина» деревьев, которая прошла в рамках республиканского субботника, Александр Лукашенко пообщался с представителями СМИ.

Фото пресс-службы президента

В частности он прокомментировал некоторые высказывания российских политиков о его заявлении, что тот, кто посмеет уничтожить Беларусь, будь то президент или правительство, будут прокляты белорусским народом, а кто посмеет сделать это силой – получит мощнейший отпор.

«Зря страдают некоторые политики, особенно в России, - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. - Я получил всю эту информацию: ах, это против России. Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, искренне говорю, Россия – это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета».

Глава государства убежден, что, если что-то случится, белорусы с россиянами будут находиться в одних окопах.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко

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