Белорусский независимый профсоюз заявляет о давлении властей

Белорусский независимый профсоюз действует в агрессивной среде, условия для его работы стали жестче, констатировал председатель профсоюза Николай Зимин, выступая с отчетом 20 апреля в Минске на XI отчетно-выборном съезде БНП горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников.

По его словам, сейчас серьезное давление испытывает профсоюзная организация на ОАО «Беларуськалий». Он утверждает, что администрация предприятия, используя свое положение, «путем шантажа и насилия принуждает работников к выходу из независимого профсоюза» под угрозой того, что «не будет карьерного роста, повышения разряда, обучения другим специальностям, а будет отказ в поощрениях к праздникам, увольнение в связи с прекращением срока действия контракта, непродление контракта» и другие последствия. Такие действия, отметил он, привели к «одновременному массовому выходу работников из профсоюза».

Зимин отметил, что основной целью БНП является «повышение жизненного уровня и социальной значимости своих членов, защита их трудовых, социально-экономических, гражданских, имущественных и других прав и законных интересов». В этом плане, сказал он, важным элементом работы является взаимодействие с органами власти и администрациями предприятий.

«Но в стране действует авторитарный режим, поэтому выстраивать партнерские отношения крайне сложно. Независимые профсоюзы не вписываются в государственную модель построения общества. Профсоюз сохранил принципы демократического устройства — все процессы проходят открыто с принятием коллективного решения. Создание новых организаций сопряжено с трудностью исполнения инструкции, связанной с государственной регистрацией профессиональных союзов. Наиболее сложный вопрос — получение юридического адреса. Наниматели под различными предлогами не предоставляют такой документ», — подчеркнул лидер профсоюза.

Он заявил, что сегодня Беларусь является «недемократической страной, где принимаются недемократические законы, декреты и указы, противоречащие Конституции и конвенциям Международной организации труда». По его словам, «диктатура поразила все слои белорусского общества».

«Действует разрешительный принцип регистрации демократических профсоюзов, — напомнил Зимин. — Члены подвергаются постоянному давлению со стороны администраций предприятий. Особая роль в этом отводится у идеологов, которые ведут упорную борьбу с членами независимого профсоюза. Администрации используют насильственные методы борьбы с профсоюзными организациями — шантаж, угрозы, запугивания. Активистов стараются дискредитировать, а затем уволить. Эта практика начала действовать с момента избрания Лукашенко президентом Беларуси. Начальники на местах копируют манеру управления президента».

Председатель БНП подчеркнул, что добиться осуществления своих прав в стране фактически нереально, поскольку «органы власти и управления, верховная власть препятствуют развитию гражданского общества и независимых профсоюзов в частности», причем «процессами подавления демократии и свободы в стране руководит один человек».

«Беларусь стала некомфортной и даже опасной страной для проживания ее граждан. Официальная пропаганда вдалбливает в головы людей мысль, что в Беларуси жизнь самая спокойная и богатая, чем во всем остальном мире. Местные трубадуры от авторитаризма подают информацию так, будто местные беды и даже смерть также лучшие на свете. Беларусь оказалась изгоем в цивилизованном мире, с ней сотрудничают в основном недемократические страны. Экономика в ужасающем состоянии. Идет постоянный поиск для кредитов и латания дыр. Страна превращена в общество рабов, тунеядцев, коррупционеров и воров, идут постоянные судебные процессы. Дорого обходится стране президентство Лукашенко», — заявил профсоюзный лидер.